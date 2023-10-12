Дизайн и верстка меню, печатной продукции, веб материалов
Верстка полиграфии
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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- Разработка дизайна макетов меню, адаптация и оперативные правки действующих меню;
- Создание креативов для соц.сетей, адаптация действующих;
- Разработка макетов печатной рекламной продукции (акции, сезонные предложения, обновления) - визитки, листовки, экраны и т.д.;
- Оформление презентаций, инфографики, коммерческих предложений;
- Отрисовка векторных иллюстраций.