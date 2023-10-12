Дизайн и верстка печатной продукции

- Разработка дизайна макетов меню, адаптация и оперативные правки действующих меню;

- Создание креативов для соц.сетей, адаптация действующих;

- Разработка макетов печатной рекламной продукции (акции, сезонные предложения, обновления) - визитки, листовки, экраны и т.д.;

- Оформление презентаций, инфографики, коммерческих предложений;

- Отрисовка векторных иллюстраций.