Дизайн полиграфии

Предлагаем услуги в сфере дизайна полиграфии. Оригинальное оформление визитки, календарей, пригласительных, буклетов, плакатов и др. Вы можете заказать не только дизайн, но и печать. Подбор цветов, шрифта, формы и бумаги совместно с менеджером и дизайнером. Разработка дизайна и доставка в течении 7-14 рабочих дней, в зависимости от вашего местонахождения и сложности дизайна. Доставка в любой город России. Со всеми подробными ценами вы можете ознакомиться на нашем сайте и по номеру телефона.