Разработка брендбука компании. По времени около 14 рабочих дней. Предлагаем разные варианты: менеджер+3 дизайнера, менеджер+3 дизайнера+маркетолог. Работаем в этой сфере 2.5 года и за это время имели опыт работы с такими компаниями как: «Moona”, “WSD”, “бутлегер». Разработка краткого брендбука 60 000р. Полная разработка брендбука-100 000р. Посмотреть остальные примеры наших работ и ознакомиться со всей актуальной информацией можно на нашем сайте. . За подробностями обращайтесь по номеру телефона.