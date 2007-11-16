Графическая концепция, дизайн и верстка журнала "Генеральный директор". Обложка напечатана шелкотрафаретом на дизайнерском картоне.

Журнал стал финалистом конкурса "ЛУЧШИЙ ОБЩИЙ ДИЗАЙН ЖУРНАЛА - 2004" и финалистом конкурса "ЛУЧШАЯ ОБЛОЖКА ГОДА В УКРАИНЕ - 2005" в категории "Специализированные и деловые издания"