Графический ui\ux дизайн

Предоставляю вам свое портфолио. У меня большой опыт работы, умею работать в режиме со сжатыми сроками и большим количеством задач, уделяю много времени своему развитию в профессиональной сфере. Имею большой опыт в дизайне, разрабатывала логотипы, фирменный стиль, презентации, полиграфические макеты, сайты и инфографику