Графический ui\ux дизайн
Верстка полиграфии
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предоставляю вам свое портфолио. У меня большой опыт работы, умею работать в режиме со сжатыми сроками и большим количеством задач, уделяю много времени своему развитию в профессиональной сфере. Имею большой опыт в дизайне, разрабатывала логотипы, фирменный стиль, презентации, полиграфические макеты, сайты и инфографику