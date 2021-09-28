Каталог мебели

Один их тех случаев, когда доволен результатом на 100%. Каталог получился выразительным и стильным. Он привлекает внимание, но делает это не за счет ярких цветов и громких заголовков, а своей нестандартной композицией. В описании к станицам я оставил короткие подписи, которые расскажут подробнее о тех решениях, что я принял. (Увидеть можно в полной презентации проекта если нажать на название)

Приятного просмотра ;)

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