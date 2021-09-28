Поступил заказ от молодой компании которая занимается продажей мобильных аксессуаров (чехлы, защитные стекла, наушники и т.п.) Стояла задача разработать яркие летние баннеры. Перед началом работы обсудили, как будем раскрывать идею каждого баннера. Ведь мало просто поставить товар на яркий фон, надо еще и сюжет придумать :)