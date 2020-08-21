Каталоги для компании "Вертикаль". DIY-сегмент.

Каталоги верстались под ключ от прайс-листа до печатного макета.
Верстка автоматизирована.
- Каждый товар формировался из таблицы данных напрямую. Никаких ошибок и недостижимая для ручной верстки скорость.
- Все элементы были шаблонизированы. Любое масштабное изменение в верстке делалось в пару кликов.
- Оглавление также сформировано автоматически на основе заголовков внутри самого каталога.
- Добавлен алфавитный указатель по всем представленным в каталоге товарам для быстрого поиска.
- Чтобы уменьшить размер печатного издания товары объединялись по общим признакам в одну ячейку.
- При формировании каталога необходимое место для длинной ячейки на несколько артикулов отводилось заранее без необходимости переверстывать все полосы или сжимать текст и фото.
- Благодаря оптимизации каталог уменьшился на 25%. Для оффсетного тиража это огромная экономия средств.