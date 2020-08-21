Каталоги для компании "Вертикаль". DIY-сегмент.

Добавлена
5 лет назад
85 просмотров
Autumn1.jpg
Брошюра Сад и огород.png
Autumn2.jpg

Каталоги верстались под ключ от прайс-листа до печатного макета.

Верстка автоматизирована.

  • Каждый товар формировался из таблицы данных напрямую. Никаких ошибок и недостижимая для ручной верстки скорость.
  • Все элементы были шаблонизированы. Любое масштабное изменение в верстке делалось в пару кликов.
  • Оглавление также сформировано автоматически на основе заголовков внутри самого каталога.
  • Добавлен алфавитный указатель по всем представленным в каталоге товарам для быстрого поиска.
Полосы оптимизированы.

  • Чтобы уменьшить размер печатного издания товары объединялись по общим признакам в одну ячейку.
  • При формировании каталога необходимое место для длинной ячейки на несколько артикулов отводилось заранее без необходимости переверстывать все полосы или сжимать текст и фото.
  • Благодаря оптимизации каталог уменьшился на 25%. Для оффсетного тиража это огромная экономия средств.