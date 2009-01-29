Макет стеллы для ТМ Янтарь

Оформление круглой стеллы в Николаеве. Это такая 9 метровая конструкция.

Нужно было показать как город относится к своему национальному достоянию.

Изображение должно было смотрется с четырех сторон, поэтому развертка состояла из 3 бокалов и сплошных лесов с людьми.