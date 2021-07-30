Разработка этикетки в течении 4-6 рабочих дней. Предоставляем 2-3 концепции, вы выбираете одну, и мы дорабатываем её до полного согласования. Работаем в данной сфере больше двух лет. Имели опыт в работе с такими компаниями как «Вкус Сибири», «ALFA». Предоставляем оформление в любом стиле и цвете. Благодаря цвету, шрифту, линиям и образам, покупатель понимает, к кому он обращается. Именно через оригинальную и необычную этикетку идет основное привлечение внимания. Средняя цена-5000. Стоимость может меняться в зависимости от сложности дизайна. Другие примеры наших работ вы можете посмотреть на нашем сайте. За подробностями обращайтесь по номеру телефона.