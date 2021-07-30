Разработка фирменного стиля

Предоставляем услуги по разработке фирменного стиля. Мы анализируем ваши конкурентные преимущества, формируя первоначальный образ компании. Далее идет подбор шрифтов, цвета, образа, так, чтобы всё в совокупности максимально отражало основную идею. Предоставляем различные пакеты:КОМПЛЕКТ-ЛОГОТИП+ФИР.СТИЛЬ (12 000)ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ-ЛОГОТИП+ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ (23 000 рублей)ФИР.СТИЛЬ НА ОСНОВЕ ВАШЕГО ЛОГОТИПА (9000 рублей)BASE (15 000 рублей)МАКСИМУМ (40 000 рублей)Подробное описание каждого пакета вы можете узнать у менеджера по телефону , а также через почтуДругие примеры работ вы можете посмотреть на нашем сайте.