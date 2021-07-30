Разработка логотипа в течении 5-7 рабочих дней. Предлагаемразные варианты: менеджер и дизайнер, менеджер и 3дизайнера, менеджер+3 дизайнера + маркетолог. Работаем вэтой сфере уже больше двух лет. В среднем цена от 13000, нотакже стоимость зависит от сложности логотипа. Имели опытработы с такими компаниями как "Moona", "WSD", "Золотаямиля", "Бутлегер". Другие примеры наших работ вы можетепосмотреть на сайте.