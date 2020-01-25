Верстка журналов, брошюр, афиш и др.

Добавлена
4 года назад
129 просмотров
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Представляю вашему вниманию полиграфическую продукцию. Верстка происходит строго по ТЗ, все полиграфические тонкости учитываются (выноски под обрез, отступы и многое другое). Сроки подбираются индивидуально от количества необходимых страниц и цены соответственно,  минимальный прайс на ед. страницы 100р.

Открыта к любому сотрудничеству именно с Вами!