Верстка журналов, брошюр, афиш и др.

Представляю вашему вниманию полиграфическую продукцию. Верстка происходит строго по ТЗ, все полиграфические тонкости учитываются (выноски под обрез, отступы и многое другое). Сроки подбираются индивидуально от количества необходимых страниц и цены соответственно, минимальный прайс на ед. страницы 100р.

Открыта к любому сотрудничеству именно с Вами!