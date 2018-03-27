Визитная карточка, афиша | ЗАРИСОВКИ ИЗ КРЫМА

| ЗАДАЧА:

разработка дизайна визитной карточки и афиши к предстоящей выставке ЗАРИСОВКИ ИЗ КРЫМА художника Александровой Екатерины, члена Творческого Союза Художников России и Международной Федерации Художников.

| РЕШЕНИЕ:

главной целью стало отразить в дизайне визитной карточки и афиши, направление в искусстве, в котором работает художник. А именно импрессионизм, яркими чертами которого, является выразительность и живость. В ходе работы над проектом, объединив усилия с Екатериной Александровой, был создан ряд авторских композиций, состоящих из мазков и клякс. Мы выбрали самое удачное изображение по форме и цветовой гамме, которое лучше всего бы передавало настроение летней тематики выставки. Текстовая часть состоит из двух контрастных шрифтов: рукописного и гротеска.

Рукописный шрифт, имитирующий кисть, органично сочетается с живописной композицией.