| ЗАДАЧА:

разработка логотипа для частного кондитера-девушки, изготавливающей сладости ручной работы. Основными пожеланиями заказчика были: использование рукописного шрифта, имитирующего личную подпись кондитера, нанесенную кистью, маркером или мелом и использование в качестве основного цвета текстуру крафта.

| РЕШЕНИЕ:

на основе шрифтовой гарнитуры, которую выбрал заказчик, была разработана шрифтовая композиция, имитирующая надпись, созданную вручную. В композицию добавлен графический элемент в виде конфеты в обертке, который не сразу бросается в глаза, придает логотипу уникальности и желание задержать свое внимание. Логотип JANE McCAKE стилизован под набросок, будто кондитер сама приложила руку к его созданию, а надпись является личной подписью.