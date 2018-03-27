Афиша, календарь | САМБО

| ЗАДАЧА:

разработка дизайн-макета баннера и календаря для рекламы проведения соревнований на кубок начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации по САМБО. Основной задачей заказчика было объединение спортивной и военной тематик соревнования.

| РЕШЕНИЕ:

дизайн баннера и календаря исполнены с применением единообразных стилеобразующих приемов. Главной идеей афиши стало представление лучших спортсменов соревнований в единой композиции. Разработана оригинальная объемная надпись и фон, которые были использованы в дизайне альбома и календаря. Надпись представляет собой большие буквы, высеченные из камня, которые ассоциируются с мощью и силой спортсменов.