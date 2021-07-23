Анонс обучающего курса для школы шитья

Видеоролик выполнен из микса проектов AfterEffects и соединен в финальное видео в SonyVegasPro. Здесь также применена техника моушн-дизайн. Видео материал предоставлен заказчиком и часть добавлена со стоков согласно тематики видео. Сценарий и дизайн разработан по пожеланиям заказчика: цветовое решение, тексты, стиль и темп музыки. На выбор заказчику предварительно предоставлялись еще 2 варианта дизайна видео. Срок изготовления подобного ролика 3-5 дней при условии оперативного согласования с заказчиком. Стоимость 1500 руб