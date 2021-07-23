Проморолик детского развивающего центра Солнышко

Видеоролик смонтирован в SonyVegasPro по проекту AfterEffects. Видео материалы предоставлены заказчиком и часть подобрана на стоках согласно тематики видео. Срок изготовления по данному проекту 3-5 дней в зависимости от оперативности согласования видео материалов, музыки, цветовой палитры. Видео выполнено под формат Инстаграм. Возможен ресайз под сторис - 500 руб. Формат ютюб ресайз - БЕСПЛАТНО.