Детские праздники в детском саду

Постоянно монтирую видео с праздников, которые проходят в саду. Добавляю титры, фоновую музыку, вырезаю неудачные моменты. Иногда приходится работать в технике "пэчворк", монтируя видео из огромного количества кусочков. Я люблю этим заниматься и заказчик чувствует, что работа сделана "с душой"))))

З.Ы. Сделала нарезку из видео, чтоб не занимать Ваше время))