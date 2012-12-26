Информационный рекламный ролик для TeleBistro.com

http://www.youtube.com/watch?v=nF7a7ECf1eI

Рекламный ролик для TeleBistro.com (для себя) средней продолжительности. Хорошо подходит для преролов и постролов. Ролик не только несет продвижения бренда, но и лаконично и доходчиво объясняет главные аспекты и преимущества предлагаемой услуги. Бюджет ролика 350$.