Кліп до пісні Артема Пивоварова "Ти знаєш, що ти людина?"
Видеомонтаж
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19 дней назад
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Великої популярності в YouTube набирають подібні оформлення кліпу. Випливаючі титри допомагають співати пісні разом з співаком, а оформлення додає естетичного відчуття і атмосферності