В пріоритеті позитивне враження від роботи

Вітаю) Моє ім'я Софія. Я скоро закінчую навчання бакалавр по спеціальності Медіадизайнер. В мої навики входять: розробка логотипів, інфографіки, титрів, рекламних роликів, дизайн Web-сторінок і ще багато чого, все попереду… Особисто я хочу зупинитись по більшій частині на інфографіці і рекламних роликах, але не проти зайнятись час від часу і іншими видами діяльності.

Я володію Adobe програмами (Illystrator, Photoshop, XD, Animate) окрім Primer Pro, бо вважаю, що Da Vinci Resolve набагато зручніший і легший в роботі. Також, незамінною є Canva, дуже зручно.

Вільно володію українською і російською мовою. Англійська в мене поки А2.