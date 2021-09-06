Конец Фильма - Zavoloklom (Digital Machine Remix)

Добавлена
2 года назад
39 просмотров
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Лирик-видео для группы Конец Фильма. Отдал автору идеи, дальнейшая судьба неизвестна. Изначальная идея была такова: "Сделать как будто ремикс оригинального видео".

Моя работа:

  • Разработка концепции и визуального стиля
  • Поиск видеоматериалов
  • Стилизация "под журнал"
  • Покадровая анимация
В общем-то, все, что в этом видео есть, кроме исходников, и есть моя работа.