Конец Фильма - Zavoloklom (Digital Machine Remix)

Лирик-видео для группы Конец Фильма. Отдал автору идеи, дальнейшая судьба неизвестна. Изначальная идея была такова: "Сделать как будто ремикс оригинального видео".

Моя работа:

Разработка концепции и визуального стиля

Поиск видеоматериалов

Стилизация "под журнал"

Покадровая анимация

В общем-то, все, что в этом видео есть, кроме исходников, и есть моя работа.