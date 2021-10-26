Работаю с аудио и видео

Меня зовут Саша, я – звукорежиссер. Я свожу музыку, занимаюсь саунддизайном и реставрирую аудио. В профессии нахожусь 6 лет. Работа была разная: снимал аранжировки, писал музыку для мультфильма, продюссировал вокал. Как-то делал саунддизайн для выпускника ВГИКа. Он рассказывал потом, что звуковое оформление хвалили отдельно. В общем, берусь за все, что угодно, с редкими исключениями. Сейчас я не занимаюсь мастерингом и звуковой айдентикой. Хотя и это обсуждаемо.

Звукорежиссура

Я, практически, самоучка. Сначала я учился у знакомого звукорежиссера. Он показал мне самые основы этого дела: как выстраивается баланс, как эквализируются разные источники звука, как создается пространство в миксе. Дальше я впитывал все, что попадало мне в руки, от учебников до выписок из журналов, сравнивал свои работы с профессиональными.

Сегодня я работаю в Reaper на акустике Sony. Для того, чтобы писать музыку и сводить я использую:

Звуковая карта Focusrite 6i6

VST-плагины ( FabFilter,ToneBoosters)

VST-инструменты (Reveal Sound, FXPansion, XLN-Audio, Native Instruments)

Клавиши Yamaha DX7

Гитары Yamaha RGX420 и Fender

Я полюбил саунд-дизайн с того дня, как я приступил к озвучиванию первого видео. Обычно, при помощи звука, я стараюсь расставить акценты и придать глубины видеоряду. У меня накопилась собственная библиотека семплов, которую я чаще всего и использую в работе. Иногда ее не хватает, и я записываю или нахожу новые звуки.

Процесс работы, чаще всего, происходит так:

Написание звукового сценария

Подбор семплов

Расстановка семплов по таймлайну

Баланс громкости и эквализация

Правки и утверждение итогового варианта

Реставрацией я занимаюсь относительно недавно. Иногда нужно почистить от лишних шумов запись диалога, иногда - максимально убрать шум с оцифровки пленки. Многое зависит от качества исходного материала: запись со старого диктофона при любом количестве усилий невозможно превратить в студийную. Поэтому основная задача, которую я себе ставлю при реставрации - вытащить максимум полезного сигнала.

Реставрация это:

Удаление шума с помощью Isotope RX7

Эквализация

Компрессия

Около двух лет назад я начал заниматься монтажом. Изучил в теории и на практике разные виды склеек, стал разбираться в строении кадра и видео-кодеках. Могу подобрать шрифт под стилистику видео, сделать покадровую анимацию и несложные эффекты. Работаю в Premiere Pro.