oldakai

Александр oldakai

 
27 летРоссия/Ярославль
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Работаю с аудио и видео

Меня зовут Саша, я – звукорежиссер. Я свожу музыку, занимаюсь саунддизайном и реставрирую аудио. В профессии нахожусь 6 лет. Работа была разная: снимал аранжировки, писал музыку для мультфильма, продюссировал вокал. Как-то делал саунддизайн для выпускника ВГИКа. Он рассказывал потом, что звуковое оформление хвалили отдельно. В общем, берусь за все, что угодно, с редкими исключениями. Сейчас я не занимаюсь мастерингом и звуковой айдентикой. Хотя и это обсуждаемо.

Звукорежиссура

Я, практически, самоучка. Сначала я учился у знакомого звукорежиссера. Он показал мне самые основы этого дела: как выстраивается баланс, как эквализируются разные источники звука, как создается пространство в миксе. Дальше я впитывал все, что попадало мне в руки, от учебников до выписок из журналов, сравнивал свои работы с профессиональными.

Сегодня я работаю в Reaper на акустике Sony. Для того, чтобы писать музыку и сводить я использую:

  • Звуковая карта Focusrite 6i6
  • VST-плагины ( FabFilter,ToneBoosters)
  • VST-инструменты (Reveal Sound, FXPansion, XLN-Audio, Native Instruments)
  • Клавиши Yamaha DX7
  • Гитары Yamaha RGX420 и Fender
Саунд-дизайн

Я полюбил саунд-дизайн с того дня, как я приступил к озвучиванию первого видео. Обычно, при помощи звука, я стараюсь расставить акценты и придать глубины видеоряду. У меня накопилась собственная библиотека семплов, которую я чаще всего и использую в работе. Иногда ее не хватает, и я записываю или нахожу новые звуки.

Процесс работы, чаще всего, происходит так:

  • Написание звукового сценария
  • Подбор семплов
  • Расстановка семплов по таймлайну
  • Баланс громкости и эквализация
  • Правки и утверждение итогового варианта
Реставрация

Реставрацией я занимаюсь относительно недавно. Иногда нужно почистить от лишних шумов запись диалога, иногда - максимально убрать шум с оцифровки пленки. Многое зависит от качества исходного материала: запись со старого диктофона при любом количестве усилий невозможно превратить в студийную. Поэтому основная задача, которую я себе ставлю при реставрации - вытащить максимум полезного сигнала.

Реставрация это:

  • Удаление шума с помощью Isotope RX7
  • Эквализация
  • Компрессия
Видео

Около двух лет назад я начал заниматься монтажом. Изучил в теории и на практике разные виды склеек, стал разбираться в строении кадра и видео-кодеках. Могу подобрать шрифт под стилистику видео, сделать покадровую анимацию и несложные эффекты. Работаю в Premiere Pro.