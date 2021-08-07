Концентрационный лагерь и лагерь смерти Освенцим.

Концентрациоонный лагерь и лаагерь смеерти Освеенцим - комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940—1945 годах в гау Верхняя Силезия (нем. Gau Oberschlesien) к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. Ведется работа над этим грустным проектом.....