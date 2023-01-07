Руслан Александров ruslanchik1992ruslanchik1992
31 годУкраина/Ровно
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Motion design
Делаю свадебные видео. Работаю с отснятым материалом. Но также могу и сам все снимать. Музыка, идея, сценарий составляю сам.
Веду инстаграм: ruslanchik558 Тут примеры работ
My You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCtGzTzWNo0ZG_GLvLkZDyog
Портфолио
- Реклама фирмы15 просмотров
- Moution Design - Instagram. Particular13 просмотров
- Moution Design - Adidas13 просмотров
- Ant Man Moution Design14 просмотров
- Концентрационный лагерь и лагерь смерти Освенцим.58 просмотров
- BARCELONA A TRAVEL VIDEO47 просмотров
- MILAN - travel video52 просмотра
- Видеограф, Монтаж видео.87 просмотров
- Красивое чтение, озвучивание по ролям.70 просмотров