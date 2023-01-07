ruslanchik1992

Руслан Александров ruslanchik1992

 
31 годУкраина/Ровно
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Motion design

Делаю свадебные видео. Работаю с отснятым материалом. Но также могу и сам все снимать. Музыка, идея, сценарий составляю сам. 

Веду инстаграм: ruslanchik558 Тут примеры работ

My You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCtGzTzWNo0ZG_GLvLkZDyog

Портфолио