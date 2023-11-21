Монтаж и создание видео. Аудио, видео, съемка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Являясь владельцем тревел-блога на ютубе предлагаю свои услуги по монтажу Вашего отснятого материала. Склейка по Вашему сценарию.
В стоимость услуги входит:
1) Нарезка видеофрагментов;
2) Цветокоррекция;
3) Качественные переходы
Все остальные функции в доп. услугах
Три незначительные правки вношу бесплатно.
Проработка сценария, а также голосовая озвучка, подбор музыки и прочее аудио сопровождение оплачивается отдельно
Вы получаете готовый .mp4, .avi, .mov файл FullHD (1920х1080) или (1080х1920) по Вашему желанию
Нужно для заказа:
֎От вас подробное ТЗ, сценарий, идеи.
֎Ваши логотипы и другие требуемые материалы для создания ролика
֎Если у вас нет технического задания, то подробно опишите пожелания по обработке и монтажу видео. Для обрезки видео и вырезки неудачных кадров указывайте точное время.
Вид: Монтаж
Объем услуги в объявлении: 5 минут
1-5 дней на выполнение
Доработка до 100% результата