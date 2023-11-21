Монтаж и создание видео. Аудио, видео, съемка

Являясь владельцем тревел-блога на ютубе предлагаю свои услуги по монтажу Вашего отснятого материала. Склейка по Вашему сценарию.

В стоимость услуги входит:

1) Нарезка видеофрагментов;

2) Цветокоррекция;

3) Качественные переходы

Все остальные функции в доп. услугах

Три незначительные правки вношу бесплатно.

Проработка сценария, а также голосовая озвучка, подбор музыки и прочее аудио сопровождение оплачивается отдельно

Вы получаете готовый .mp4, .avi, .mov файл FullHD (1920х1080) или (1080х1920) по Вашему желанию

Нужно для заказа:

֎От вас подробное ТЗ, сценарий, идеи.

֎Ваши логотипы и другие требуемые материалы для создания ролика

֎Если у вас нет технического задания, то подробно опишите пожелания по обработке и монтажу видео. Для обрезки видео и вырезки неудачных кадров указывайте точное время.

Вид: Монтаж

Объем услуги в объявлении: 5 минут

1-5 дней на выполнение

Доработка до 100% результата