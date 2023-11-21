Создание рекламного/промо ролика для товаров или услуг

Создание промо/рекламного ролика Вашего товара/услуги.

Анимация текста, фото или логотипа. Исполнение как на шаблоне так и создание уникального проекта по Вашим запросам.

Вы получите уникальный видео ролик с ручными настройками. Частота кадров, размер и ориентация обговаривается индивидуально

3 правки выполняются бесплатно.

Стоимость включает длительность ролика до 30 секунд

Нужно для заказа:

Чтобы выполнить Ваш заказ, мне необходимо получить от Вас задание, в котором будет указано:

1) Информация о рекламируемом продукте или услуге

2) Контактные данные, которые должны быть отражены в ролике (контактные номера телефонов, ссылки на необходимые сайты, соцсети)

3) Необходимые материалы, которые должны быть включены в видеоролик (фото, видео, логотипы, возможно, аудио)

4) Ваши пожелания о том, какой Вы хотели бы видеть свою рекламу (динамичной, яркой, приглушенной, стильной и др. )

Услуга включает:

Написание сценария

Музыка

Full HD (1080p)

Срок выполнения: 1-5 дней

Уникальность: Уникальный

Объем услуги : 30 секунд