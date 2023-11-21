Анимация логотипа / Logo animation
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Анимирую логотип вашей компании, также текст/фото.
Исполнение как на шаблоне так и создание уникального проекта по Вашим запросам.
Вы получите уникальный видео ролик с ручными настройками.
Частота кадров, размер и ориентация обговаривается индивидуально
3 правки выполняются бесплатно. Далее 300р за 1 правку
Стоимость включает длительность ролика до 30 секунд
Нужно для заказа:
Чтобы выполнить Ваш заказ, мне необходимо получить от Вас задание, в котором будет указано:
1) Информация о анимируемом продукте
2) Контактные данные, которые должны быть отражены в ролике (контактные номера телефонов, ссылки на необходимые сайты, соцсети)
3) Необходимые материалы, которые должны быть включены в видеоролик (фото, видео, логотипы, возможно, аудио)
4) Ваши пожелания о том, какой Вы хотели бы видеть свою анимацию (динамичной, яркой, приглушенной, стильной и др. )
Услуга включает:
Написание сценария
Музыка
Full HD (1080p)
Срок выполнения: 1-5 дней
Уникальность: Уникальный
Объем услуги: 15-30 секунд
https://www.youtube.com/channel/UCBq5JZQG-xBQY17xa8QfhZg Примеры работ