Монтаж обучающего видеоролика - 184 тыс просмотров

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Монтаж обучающего видеоролика для Youtube канала - 184 тыс. просмотров, длительность - 23 мин.
Пример 2-летнего сотрудничества с каналом Вяжем По схемам:
- монтаж видео;
- обработка видео (цветокоррекция, работа с кривыми контраста и яркости);
- обработка фото;
- монтаж интерактивных схем и подсказок в соответствии с тайм кодом (цветом выделяется та часть схемы которая вяжется в данный момент времени);
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