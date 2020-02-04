Монтаж обучающего видеоролика - 184 тыс просмотров

Добавлена
4 года назад
74 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Монтаж обучающего видеоролика для Youtube канала - 184 тыс. просмотров, длительность - 23 мин.

Пример 2-летнего сотрудничества с каналом Вяжем По схемам:

- монтаж видео;

- обработка видео (цветокоррекция, работа с кривыми контраста и яркости);

- обработка фото;

- монтаж интерактивных схем и подсказок в соответствии с тайм кодом (цветом выделяется та часть схемы которая вяжется в данный момент времени);

#монтаж #видеомонтаж  #видеообработка #аудиомонтаж #аудио #цветокоррекция #фотомонтаж