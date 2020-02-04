Монтаж обучающего видеоролика - 223 тыс просмотров

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Монтаж обучающего видеоролика на английском языке для Youtube канала - 223 тыс. просмотров, длительность - 20 мин.
Пример 2-летнего сотрудничества с каналом WIKA Crochet:
- монтаж видео;
- обработка видео (цветокоррекция, работа с кривыми контраста и яркости);
- обработка фото;
- транскрибация (перевод речи из видео в текст);
- перевод с русского на английский с учетом технической терминологии;
- озвучка видеоролика на английском языке с помощью программы IVONA Reader;
- монтаж интерактивных схем и подсказок в соответствии с тайм кодом (цветом выделяется та часть схемы которая вяжется в данный момент времени);
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