Монтаж роликов, видеоотзывы ,заставки,каналы ютуб

Здравствуйте. Я видео блогер ютуб уже 3 года , пару каналов свой сайт по теме пчеловодства и электроники веду несколько каналов (администратором). Могу делать монтаж роликов на любые темы заставки (интро) ,продающие ролики, ролик из фото,на семейные темы анимации, дудл видео , видеотзывы. На ютуб (оформление каналов,продвижение роликов в топ,"ремонт старых каналов")

Так как я не являюсь крутым проффи цены умеренные . Примерно 10 $ Час, пока на сервисе недавно беру мелкие заказы от 7 $