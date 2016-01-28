Монтаж роликов, видеоотзывы ,заставки,каналы ютуб

Добавлена
8 лет назад
377 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Я  видео блогер ютуб  уже 3 года , пару каналов свой сайт по теме пчеловодства и электроники веду несколько каналов (администратором). Могу делать монтаж роликов на любые темы заставки (интро) ,продающие ролики, ролик из фото,на семейные темы анимации, дудл видео , видеотзывы. На ютуб  (оформление каналов,продвижение роликов в топ,"ремонт старых каналов")

Так как я не являюсь крутым проффи цены умеренные .   Примерно 10 $  Час, пока на сервисе недавно беру мелкие заказы  от 7 $