Монтаж вашего видео на высоком уровне

Здравствуйте! В сфере видео монтажа уже более 2-3 лет! За это время имею опыт работы в программах Vegas и в главную очередь в программах Adobe Premiere и After effects! Ваш заказ постараюсь сделать на вышшом уровне и от чистого сердца за кратчайшие сроки! Обращайтесь, буду рад любым заказом!