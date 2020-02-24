Монтаж видео

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4 года назад
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E-mail: [email protected] Место жительства: Вологда, РоссияСтраница в соц. сетях:  Вконтакте , Facebook , Instagram, odnoklassnikiОбразование

1990 -1995 г. Московская Государственная Академия Физической Культуры и Спорта: Специальность: Преподаватель физической культуры и тренер. Форма обучения: заочная..

Дополнительные курсы:

2020 г. Тренинг РД 2 “Фриланс”, “Копирайтер”

2019 г. Тренинг “Осенний марафон на результат”

2019 г. Тренинг “Эмоциональный интеллект”

2019 г. Тренинг по созданию сайтов Аделя Гадельшина

Опыт работы1997 г. - настоящее время. ВоГУ . Должность: доцент кафедры ФК,С и АФВ.

Сфера деятельности: Преподаватель. Стаж в должности: 23 года.1998 - 2018 г.г. Тренер 2019 - настоящее время, фрилансер,копирайтер, фото- видео монтаж, веб - дизайн, создание сайтов, групп, пабликов вк, инстаграм, ютуб.

Личные качества

  • ответственная;
  • позитивная;
  • работоспособная;
  • трудолюбивая;
  • спортивная;
  • добросовестная;
  • коммуникабельная;
  • доброжелательная;
  • люблю помогать людям;
  • легко обучаемая;
  • быстро отвечаю, быстро включаюсь в работу, быстро делаю результат!
  • кстати, печатаю тоже быстро, владею слепым методом;
  • стараюсь укладываться в сроки,или заканчиваю раньше срока ;
  • скорость интернет-соединения стабильно высокая.
Готова работать на успех Вашей компании уже сейчас!

Дополнительные навыки и знания

  • В совершенстве MS Word, MS Excel, Googl документы
  • Опыт написание научных статей, учебно-методических работ, учебных пособий, продающих текстов
  • Power Point
  • Camtasia studio
  • Фото Шоу Про
  • Фото коллаж, Canva
  • Конвертирования файлов, аудио, видео форматов
  • CRM системы
  • InShot
  • AZ Screen Recorder