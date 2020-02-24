Монтаж видео

E-mail: [email protected] Место жительства: Вологда, РоссияСтраница в соц. сетях: Вконтакте , Facebook , Instagram, odnoklassnikiОбразование

1990 -1995 г. Московская Государственная Академия Физической Культуры и Спорта: Специальность: Преподаватель физической культуры и тренер. Форма обучения: заочная..

Дополнительные курсы:

2020 г. Тренинг РД 2 “Фриланс”, “Копирайтер”

2019 г. Тренинг “Осенний марафон на результат”

2019 г. Тренинг “Эмоциональный интеллект”

2019 г. Тренинг по созданию сайтов Аделя Гадельшина

Опыт работы1997 г. - настоящее время. ВоГУ . Должность: доцент кафедры ФК,С и АФВ.

Сфера деятельности: Преподаватель. Стаж в должности: 23 года.1998 - 2018 г.г. Тренер 2019 - настоящее время, фрилансер,копирайтер, фото- видео монтаж, веб - дизайн, создание сайтов, групп, пабликов вк, инстаграм, ютуб.

Личные качества

ответственная;

позитивная;

работоспособная;

трудолюбивая;

спортивная;

добросовестная;

коммуникабельная;

доброжелательная;

люблю помогать людям;

легко обучаемая;

быстро отвечаю, быстро включаюсь в работу, быстро делаю результат!

кстати, печатаю тоже быстро, владею слепым методом;

стараюсь укладываться в сроки,или заканчиваю раньше срока ;

скорость интернет-соединения стабильно высокая.

Готова работать на успех Вашей компании уже сейчас!

Дополнительные навыки и знания