Монтаж видео

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
E-mail: [email protected] Место жительства: Вологда, РоссияСтраница в соц. сетях: Вконтакте , Facebook , Instagram, odnoklassnikiОбразование
1990 -1995 г. Московская Государственная Академия Физической Культуры и Спорта: Специальность: Преподаватель физической культуры и тренер. Форма обучения: заочная..
Дополнительные курсы:
2020 г. Тренинг РД 2 “Фриланс”, “Копирайтер”
2019 г. Тренинг “Осенний марафон на результат”
2019 г. Тренинг “Эмоциональный интеллект”
2019 г. Тренинг по созданию сайтов Аделя Гадельшина
Опыт работы1997 г. - настоящее время. ВоГУ . Должность: доцент кафедры ФК,С и АФВ.
Сфера деятельности: Преподаватель. Стаж в должности: 23 года.1998 - 2018 г.г. Тренер 2019 - настоящее время, фрилансер,копирайтер, фото- видео монтаж, веб - дизайн, создание сайтов, групп, пабликов вк, инстаграм, ютуб.
Личные качества
- ответственная;
- позитивная;
- работоспособная;
- трудолюбивая;
- спортивная;
- добросовестная;
- коммуникабельная;
- доброжелательная;
- люблю помогать людям;
- легко обучаемая;
- быстро отвечаю, быстро включаюсь в работу, быстро делаю результат!
- кстати, печатаю тоже быстро, владею слепым методом;
- стараюсь укладываться в сроки,или заканчиваю раньше срока ;
- скорость интернет-соединения стабильно высокая.
Дополнительные навыки и знания
- В совершенстве MS Word, MS Excel, Googl документы
- Опыт написание научных статей, учебно-методических работ, учебных пособий, продающих текстов
- Power Point
- Camtasia studio
- Фото Шоу Про
- Фото коллаж, Canva
- Конвертирования файлов, аудио, видео форматов
- CRM системы
- InShot
- AZ Screen Recorder