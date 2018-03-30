Монтаж видео! Развлекательных и художественных.

Здравствуйте! Я хорошо монтирую видео, был опыт работы и постоянно стараюсь учиться новому) С видео по типу роликов на ютубе справлюсь легко. Видео с красивой картинкой и пейзажами сделаю, от вас всегда требую только материал! Если сняли качественно - ждите от меня такого же качества в монтаже, ( если есть косяки со стороны съемки, то стараюсь исправить).