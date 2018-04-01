Здравствуйте! Я хорошо монтирую видео, был опыт работы и постоянно стараюсь учиться новому) Цвето и звуко коррекция
Здравствуйте! Я хорошо монтирую видео, был опыт работы и постоянно стараюсь учиться новому) С видео по типу роликов на ютубе справлюсь легко. Видео с красивой картинкой и пейзажами сделаю, от вас всегда требую только материал! Если сняли качественно - ждите от меня такого же качества в монтаже, ( если есть косяки со стороны съемки, то стараюсь исправить). Работаю в программе Adobe Premier Pro CC
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую Глеба на 100%. Подход творческий, все пожелания и правки сделал оперативно. Мне понравилось с ним работать.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, задача была объяснена понятно. На все вопросы быстро отвечала, очень приятно работать с такими людьми.