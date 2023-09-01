Musical clip Group Hiawata Valley Boys

Просматриваем еще раз, проверяем, все ли соответствует сценарию. добавляем, удаляем, меняем

Анимируем камеру в тех кадрах, где это необходимо.

Проводим первичную и вторичную цветокоррекцию, сводим цвета к одной гармонии. Мы создаем настроение.

Просматриваем еще раз, уточняем, все ли соответствует сценарию. нужно убедиться, что все согласно сценарию, видео вышло интересным с желанием досмотреть клип и увидеть всю историю.

Сценарий работы. • В самом начале мы видим маленькую девочку, которая спит в пустой гостиной с включенным телевизором. Может быть, ей просто снится все происходящее. А может и нет

• Девушка просыпается от стука в экран. Наши ребята играют по ту сторону телевизора: они в большой ванной, в которой вот-вот лопнут трубы. Ребята просят девушку о помощи и бросают в нее фломастер.

• Девушка недоверчиво берет фломастер и смотрит на ребят. Несмотря ни на что, они отыгрываются по полной. Трубы до предела!

• Солист просит девушку помочь. Она подходит к телевизору и рисует линию на экране. С другой стороны ее рисунок превращается в опору, помогающую сдерживать воду, прорывающуюся в дверь.

• Солистка снова стучит в телевизор. Девушка рисует два круга, которые превращаются в колеса телеги. Ребята вместе садятся в телегу и сваливают.

• Вечеринка продолжается в старом деревянном доме с открытыми окнами.

• Вдруг вместо наших ребят мы видим детей в индийских костюмах, они танцуют, веселятся, а потом вместе засыпают на полу. Не спрашивайте меня, что это значит. Наш директор сказал, что так и должно быть. ?

• Пока девочка снова что-то рисует на экране, ребята продолжают играть под падающими на них цветными шариками.

• Наконец мы видим, что девочка нарисовала лестницу, которая материализуется в деревянном доме. Ребята спускаются по нему и играют последние строчки на третьем месте – домик, словно сшитый из ткани.