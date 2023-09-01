Musical clip Group Hiawata Valley Boys
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
был задан сценарий, которому нужно было следовать.
Были предоставлены материалы в размере 200 видеофайлов.
была установлена конкретная история по сценарию которой нужно было придерживаться.
Детальная проработка сценария
Сортировка материала для облегчения дальнейшей обработки.
Подбор лучших кадров.
создание первых кадров. Думаем, как лучше реализовать идею сценария.
Продолжаем работу с учетом принципов монтажа. Учитываем ритм и темп видео.
Дорабатываем первую версию полного образа клипа.
Просматриваем еще раз, проверяем, все ли соответствует сценарию. добавляем, удаляем, меняем
отрывки на другие, чтобы добиться максимальной гармонии
добавляем визуальное видео, аудио эффекты для достижения большей реалистичности
Анимируем камеру в тех кадрах, где это необходимо.
Проводим первичную и вторичную цветокоррекцию, сводим цвета к одной гармонии. Мы создаем настроение.
Просматриваем еще раз, уточняем, все ли соответствует сценарию. нужно убедиться, что все согласно сценарию, видео вышло интересным с желанием досмотреть клип и увидеть всю историю.
Сценарий работы.
• В самом начале мы видим маленькую девочку, которая спит в пустой гостиной с включенным телевизором. Может быть, ей просто снится все происходящее. А может и нет
• Девушка просыпается от стука в экран. Наши ребята играют по ту сторону телевизора: они в большой ванной, в которой вот-вот лопнут трубы. Ребята просят девушку о помощи и бросают в нее фломастер.
• Девушка недоверчиво берет фломастер и смотрит на ребят. Несмотря ни на что, они отыгрываются по полной. Трубы до предела!
• Солист просит девушку помочь. Она подходит к телевизору и рисует линию на экране. С другой стороны ее рисунок превращается в опору, помогающую сдерживать воду, прорывающуюся в дверь.
• Солистка снова стучит в телевизор. Девушка рисует два круга, которые превращаются в колеса телеги. Ребята вместе садятся в телегу и сваливают.
• Вечеринка продолжается в старом деревянном доме с открытыми окнами.
• Вдруг вместо наших ребят мы видим детей в индийских костюмах, они танцуют, веселятся, а потом вместе засыпают на полу. Не спрашивайте меня, что это значит. Наш директор сказал, что так и должно быть. ?
• Пока девочка снова что-то рисует на экране, ребята продолжают играть под падающими на них цветными шариками.
• Наконец мы видим, что девочка нарисовала лестницу, которая материализуется в деревянном доме. Ребята спускаются по нему и играют последние строчки на третьем месте – домик, словно сшитый из ткани.
• Когда девушка засыпает, гитарист разбивает экран телевизора. Ребята забираются в гостиную, осматриваются, накрывают своего спасителя одеялом и уходят.