Рекламный ролик "Whisper Fan"

Создайте рекламный ролик по заданному сценарию.

предоставлен видео материал

был задан сценарий, которому нужно было следовать.

1. просмотреть материал. выбрать лучшие кадры, подходящие к представленному сценарию.

2. Гармонично объедините каждый выбранный кадр, чтобы он соответствовал аудиодиалогу мужчины.

3. Добавьте титры на фон с товаром.

4. При необходимости добавьте видео, аудиоэффекты.

5.видео готово