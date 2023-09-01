Рекламный ролик "Whisper Fan"
Видеомонтаж
Добавлена5 просмотров
4 месяца назад
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Создайте рекламный ролик по заданному сценарию.
предоставлен видео материал
был задан сценарий, которому нужно было следовать.
1. просмотреть материал. выбрать лучшие кадры, подходящие к представленному сценарию.
2. Гармонично объедините каждый выбранный кадр, чтобы он соответствовал аудиодиалогу мужчины.
3. Добавьте титры на фон с товаром.
4. При необходимости добавьте видео, аудиоэффекты.
5.видео готово
комментарий: В данном видеоролике нужно было отталкиваться именно от аудиодорожки мужчины, рассказывающего на фоне. базируясь на том, что в настоящее время он говорит, вставить подходящий кадр, а также учитывать, чтобы переходы между этими кадрами были не жесткие. Продолжительность видео и поддержание сценария напрямую зависела от самого диктора, поэтому время для показа демонстрации товара при всем заданном материале ограничено. Также добавлю, что начальная звуковая дорожка диктора, была записана в несколько дублей, но в том же самом аудиофайле, нужно было это тоже учесть и отобрать лучшие дубли, также их свести, сделать полноценным аудиорядом.