Рекламный ролик "Whisper Fan"

Видеомонтаж
Добавлена
4 месяца назад
5 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создайте рекламный ролик по заданному сценарию.
предоставлен видео материал
был задан сценарий, которому нужно было следовать.

1. просмотреть материал. выбрать лучшие кадры, подходящие к представленному сценарию.

2. Гармонично объедините каждый выбранный кадр, чтобы он соответствовал аудиодиалогу мужчины.

3. Добавьте титры на фон с товаром.

4. При необходимости добавьте видео, аудиоэффекты.

5.видео готово

комментарий: В данном видеоролике нужно было отталкиваться именно от аудиодорожки мужчины, рассказывающего на фоне. базируясь на том, что в настоящее время он говорит, вставить подходящий кадр, а также учитывать, чтобы переходы между этими кадрами были не жесткие. Продолжительность видео и поддержание сценария напрямую зависела от самого диктора, поэтому время для показа демонстрации товара при всем заданном материале ограничено. Также добавлю, что начальная звуковая дорожка диктора, была записана в несколько дублей, но в том же самом аудиофайле, нужно было это тоже учесть и отобрать лучшие дубли, также их свести, сделать полноценным аудиорядом.
WhisperFan english job description.pdf
47 КБ