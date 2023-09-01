Игра соло на гитаре

Видеомонтаж
Добавлена
4 месяца назад
2 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. предоставлен видеоматериал с разных ракурсов видеокамеры

2. Создание мультикамеры по предоставленному материалу, гармоничное переключение камер в ритм музыки.

Комментарий: Здесь трудно быть многословным и подробно рассказать о работе, так как задача состоит в том, что из студии было отснято видео гитариста, играющего "соло".
в материале была отснята его игра с разных камер, нужно было создать из всех камер одно полноценное видео.
English job description.pdf
45 КБ