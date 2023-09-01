Игра соло на гитаре
Видеомонтаж
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4 месяца назад
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1. предоставлен видеоматериал с разных ракурсов видеокамеры
2. Создание мультикамеры по предоставленному материалу, гармоничное переключение камер в ритм музыки.
Комментарий: Здесь трудно быть многословным и подробно рассказать о работе, так как задача состоит в том, что из студии было отснято видео гитариста, играющего "соло".
в материале была отснята его игра с разных камер, нужно было создать из всех камер одно полноценное видео.