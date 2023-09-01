Интервью путешествия на яхтах "Поток"
Видеомонтаж
Добавлена7 просмотров
4 месяца назад
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был задан сценарий, которому нужно было следовать.
1. Детальная проработка сценария
2. просмотреть предоставленный материал.
3. Выполните черновую установку. Путем синхронизации микрофонов участников с видеоинтервью.
4. Отсортировать, очистить материал, удалить фразы, не указанные в сценарии. Убрать лишние звуки во время диалога
5.Добавить подписи к участникам интервью.Добавить заголовок, начало видео.Добавить вставки с фотографиями видео,во время разговора ведущих.
6. добавляем визуальное видео, аудио эффекты. Работа заключается в деталях.
7. Проводим первичную и вторичную цветокоррекцию, сводим цвета к одной гармонии. Создаём настроение.
8.интервью готово
Комментарий: добавлю, что интервью было снято с разных камер, что также нужно было учитывать и правильно подбирать, какой план сейчас нужно продемонстрировать. также следить за переходами между кадрами, чтобы они не были жесткими. Вставки в видео должны были быть тоже уместны, наглядно продемонстрировать на фото, конкретно о чем говорится в рассказе, продемонстрировать локацию и т.д.