Интервью путешествия на яхтах "Поток"

был задан сценарий, которому нужно было следовать.

1. Детальная проработка сценария

2. просмотреть предоставленный материал.

3. Выполните черновую установку. Путем синхронизации микрофонов участников с видеоинтервью.

4. Отсортировать, очистить материал, удалить фразы, не указанные в сценарии. Убрать лишние звуки во время диалога

5.Добавить подписи к участникам интервью.Добавить заголовок, начало видео.Добавить вставки с фотографиями видео,во время разговора ведущих.

6. добавляем визуальное видео, аудио эффекты. Работа заключается в деталях.



7. Проводим первичную и вторичную цветокоррекцию, сводим цвета к одной гармонии. Создаём настроение.



8.интервью готово