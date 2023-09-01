Відео креатив для instagram

Ссылка на shorts самого видео: https://youtube.com/shorts/p_BmH5DRkx



Предоставляется ограниченный видеоматериал.

Установлено условие "видео до 15 секунд"

Текст для вставки предоставляется.

1. Просматривается предоставленный видеоматериал

2. отбираем наиболее подходящие кадры. Формируем идею видеоролика.

"3. Подбираем музыку, звуковые эффекты, видеоэффекты, титры, шрифт под сформировавшуюся идею"

4. Настраиваем размер креативного видео.

5. переводим видеоматериал в правильное цветовое пространство Rec.709

"6. Создаём наш видеокреатив. При необходимости добавляем необходимый текст, музыку, звуковые эффекты, анимацию"

7. проверяем на соответствие заданным условиям

8. видео готово.