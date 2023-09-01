Відео креатив для instagram
Видеомонтаж
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ссылка на shorts самого видео: https://youtube.com/shorts/p_BmH5DRkx
Предоставляется ограниченный видеоматериал.
Установлено условие "видео до 15 секунд"
Текст для вставки предоставляется.
1. Просматривается предоставленный видеоматериал
2. отбираем наиболее подходящие кадры. Формируем идею видеоролика.
"3. Подбираем музыку, звуковые эффекты, видеоэффекты, титры, шрифт под сформировавшуюся идею"
4. Настраиваем размер креативного видео.
5. переводим видеоматериал в правильное цветовое пространство Rec.709
"6. Создаём наш видеокреатив. При необходимости добавляем необходимый текст, музыку, звуковые эффекты, анимацию"
7. проверяем на соответствие заданным условиям
8. видео готово.
комментарий: Добавлю, что из поданного материала к заказу, которого было действительно мало в результате, все равно удалось гармонично свести представленные кадры, к одному виду, создать определенную идею и чтобы переходы были минимально заметны.
так же пришлость переводить цветовое пространство из "2100 HLG" ( в котором снимает телефон ), на привычний, стандартный "rec709" делается это все для того чтобы в случае чего, не было пересветов на картинке. ( на само качество это никак не влияет, разве что если работа дальше передается - коллористу, то лучше всего оставить в "2100 HLG".)