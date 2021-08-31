Проект коллажной анимации для бутика ретро

На создание подобного видео от 15 сек уходит около 5 дней: обдумывание идеи, создание коллажа, подбор и подготовка элементов коллажа, анимация.

В проекте работает несколько слоев: есть небо и движущиеся автомобили, элементы интерьера, девушка, украшения, кот - отсыл к коту из Мастера и Маргариты, так добавили в проект немного мистики.

Музыка использована из нескольких разных композиций, дабы подчеркнуть кульминацию сюжета.

Надеюсь, вам понравилось, обращайтесь, создадим и для вас уникальную коллажную анимацию))