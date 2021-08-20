Проект FURUKAWA техника для бурения

Формат ролика - шоурил, очень нравиться зрителям, приковывает внимание динамичностью, быстрой сменой кадров.

Тексты должны быть краткими, крупный шрифт и четко бить в цель. В данном ролике с краткостью было сложно из-за формулировок по оборудованию, но в целом задача динамично представить компанию - дилера была решена.

Видеоматериал был предоставлен заказчиком, около 1 часа видеоряда, из которого были отобраны самые сочные кадры.

Музыку также выбрал заказчик, по одному из моих предыдущих проектов, и она очень органично вписалась в это видео.

На работу ушло 10 дней, из-за большой разницы во времени с заказчиком немного затягивались моменты по согласованию. Но все всегда можно решить, если есть понимание, и ведется конструктивный диалог))