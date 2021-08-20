Проект Dreamgid для создания лидов на сайт

Ролик выполнен в формате шоурил - это динамичное видео с быстрой сменой кадров, текст чаще короткий, как вспышка, должен четко бить в цель. К данному видео текст не был предоставлен, по референсам заказчика: сайт, страница в инстаграм был составлен сценарий, главная задача была донести смысл проекта, дать ссылку на сайт и показать как это работает. Уложились в 1 мин, что позволило разместить в Инстаграм и Тикток, а также на самом сайте.

БОНУСОМ заказчику был предоставлен вариант ролика на англ.языке