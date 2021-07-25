Рекламный макет для агентства недвижимости

Ролик создан по проекту АfterEffects, где формат 16:9 изменен на квадратный для поста в Инстаграм.

Оригинальный проект вы можете посмотреть в портфолио, он выполнен на английском языке. Так вам будет понятны возможности вариаций и манипуляций с оригинальными проектами замечательной программы AfterEffects. Иногда работа ведется сразу по нескольким проектам и получается уникальное видео с отличным качеством анимации и сменой слайдов и текста.