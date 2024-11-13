Профессиональный монтаж подкастов 1-3 камеры

Предлагаю высококачественный монтаж видеороликов!



Что я делаю:

- Редактирую длинные ролики и подкасты с использованием материалов от 1 до 3 камер.

- Обрабатываю аудио, добавляю эффекты и музыку.

- Добавляю титры, графику и анимацию.

- Монтирую видео таким образом, чтобы оно было динамичным и увлекательным для просмотра.



Почему выбирают меня:

- Опыт работы более 5 лет в сфере видеомонтажа.

- Индивидуальный подход к каждому проекту.

- Быстрое выполнение заказов.

- Доступные цены при высоком качестве.



Стоимость услуг:

- Монтаж видеоролика до 30 минут – 10000 рублей.

- Монтаж видеороликa от 31 минуты до 60 минут – 15000 рублей.

- Дополнительные услуги (озвучивание и др.) обсуждаются отдельно.



Как заказать:

Свяжитесь со мной прямо сейчас, чтобы обсудить детали вашего проекта и получить индивидуальное предложение!



Не упускайте шанс создать впечатляющее видео, которое покорит вашу аудиторию!



Как НАЧАТЬ РАБОТУ:

1. Предоставьте материал

2. Подробно опишите задачу и покажите пример или обсудим в режиме онлайн.