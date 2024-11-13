Профессиональный монтаж подкастов 1-3 камеры

Предлагаю высококачественный монтаж видеороликов!
Что я делаю:
- Редактирую длинные ролики и подкасты с использованием материалов от 1 до 3 камер.
- Обрабатываю аудио, добавляю эффекты и музыку.
- Добавляю титры, графику и анимацию.
- Монтирую видео таким образом, чтобы оно было динамичным и увлекательным для просмотра.
Почему выбирают меня:
- Опыт работы более 5 лет в сфере видеомонтажа.
- Индивидуальный подход к каждому проекту.
- Быстрое выполнение заказов.
- Доступные цены при высоком качестве.
Стоимость услуг:
- Монтаж видеоролика до 30 минут – 10000 рублей.
- Монтаж видеороликa от 31 минуты до 60 минут – 15000 рублей.
- Дополнительные услуги (озвучивание и др.) обсуждаются отдельно.
Как заказать:
Свяжитесь со мной прямо сейчас, чтобы обсудить детали вашего проекта и получить индивидуальное предложение!
Не упускайте шанс создать впечатляющее видео, которое покорит вашу аудиторию!
Как НАЧАТЬ РАБОТУ:
1. Предоставьте материал
2. Подробно опишите задачу и покажите пример или обсудим в режиме онлайн.