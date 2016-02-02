С апреля 2015 по декабрь 2015 работала на лучшем российском YouTube канале о единоборствах Боевые Ботаники.В мои обязанности входило:

- съемки видеоуроков, интервью, реалити-шоу на тему единоборств и самозащиты (в среднем 8-10 съемок в месяц по 2-4 часа);

- монтаж 8-10 выпусков в месяц;

- участие в написании сценариев и режиссура постановочных сцен;

- создание контента для инстаграма канала (фото и короткие видео со съемок);

- создание персонализированных значков видео для YouTube (постеров).