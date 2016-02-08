Обо мне:
- высшее образование в сфере искусств и гуманитарных наук (СПбГУ).
- экспертное знание: Adobe Premiere Pro CC
- владение: Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Lightroom, Adobe Audition;
- опыт работы: Adobe illustrator;
- навыки операторского, сценарного, режиссерского мастерства, знание теории и практики монтажа;
- собственное оборудование - камера Canon EOS 7D + звук + Mac OC
Личные качества:
- чувство вкуса и такта;
- ум и креативность;
- уважение к дедлайнам, любовь к бэкапам, ненависть к факапам;
- чувство юмора и самоирония;
- здоровый перфекционизм;
- доброе сердце.
Хобби:
искусство, кинематограф, анимация, йога, танец, путешествия, кулинария, психология, телесно-ориентированные практики, самоисследование, медицина, Космос.
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