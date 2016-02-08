Режиссёр монтажа, графический дизайнер, видеооператор.

Обо мне:

- высшее образование в сфере искусств и гуманитарных наук (СПбГУ).

- экспертное знание: Adobe Premiere Pro CC

- владение: Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Lightroom, Adobe Audition;

- опыт работы: Adobe illustrator;

- навыки операторского, сценарного, режиссерского мастерства, знание теории и практики монтажа;

- собственное оборудование - камера Canon EOS 7D + звук + Mac OC

Личные качества:

- чувство вкуса и такта;

- ум и креативность;

- уважение к дедлайнам, любовь к бэкапам, ненависть к факапам;

- чувство юмора и самоирония;

- здоровый перфекционизм;

- доброе сердце.

Хобби:

искусство, кинематограф, анимация, йога, танец, путешествия, кулинария, психология, телесно-ориентированные практики, самоисследование, медицина, Космос.