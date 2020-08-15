Промо для IT-компании Unicodify

Промо видео для IT студии Unicodify(unicodify.group).

Проект под ключ, видео и музыка создавались по предпочтению заказчика, было представлено несколько вариантов.

Была проведена работа по саунд-дизайну и эффектам использованных в ролике, также работы по обработке текста. Работал в команде с дизайнером, который и создал логотип использованный в конце ролика.

На проект ушло две недели, со всеми задержками, подбором футажей, музыкой и созданием логотипа.

Благодаря плодотворному общению с заказчиком, удалось создать ролик по его пожеланиям и вложить свою подачу и идею.